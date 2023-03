Ansaldo Energia vince contratto per upgrade centrale a ciclo combinato di Leinì

(Teleborsa) -si è aggiudicata un contratto da parte diper l. Ansaldo Energia procederà alla sostituzione chiavi in mano dell'intero gruppo gas dell'impianto comprendente la turbina a gas, il generatore con i relativi ausiliari, nonché tutte le attività di cantiere richieste. Ansaldo Energia fornirà alla centrale – realizzata chiavi in mano nel 2007 – unae relativo generatore WY23Z. Migliorata sulla base di una vasta esperienza e al contempo di una continua evoluzione negli anni che – spiega Ansaldo in una nota – ha portato il modello a vantare più di 4 milioni di ore di funzionamento con prestazioni progressivamente sempre in aumento, la turbina AE94.3A, che sarà installata nell'impianto di Leinì, recepisce gli ultimi aggiornamenti evolutivi che porteranno ad incrementare l'efficienza del ciclo combinato."Che ENGIE ci abbia scelto nuovamente per un’operazione di upgrade della centrale di Leinì è per noi motivo di grande orgoglio e conferma una collaborazione proficua – afferma–. Ansaldo Energia ha realizzato questa centrale nel 2007 e ha continuato a manutenere l’impianto con puntuali attività di service, volte ad assicurare la massima operatività. Con questa operazione andremo a installare una macchina rinnovata e migliorata, forte di una comprovata esperienza".Per ENGIE, Ansaldo Energia ha contribuito alla realizzazione in Italia delle, dove ha proceduto ad attività di upgrade e svolge attività di service, in un’ottica di collaborazione ormai ventennale."La solida partnership con Ansaldo Energia è un esempio concreto della volontà di ENGIE di investire nella ricerca di breakthrough tecnologici che rendano la centrale un vero polo virtuoso in termini di sostenibilità, flessibilità e transizione energetica – commenta–. La centrale di Leini ha prodotto nel 2022 circa 2,1 TWh di energia elettrica per il sistema elettrico nazionale e 55,5 GWh di energia termica per la rete di teleriscaldamento della Città di Settimo Torinese anch’essa di proprietà ENGIE".I lavori in centrale inizieranno a febbraio 2024 per concludersi con la consegna dell’impianto - completamente upgradato - prevista per il mese di ottobre 2024.