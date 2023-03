Eventi e scadenze del 21 marzo 2023

Lunedì 20/03/2023

Martedì 21/03/2023

Sit

(Teleborsa) -- L'evento dal titolo "Se a soffiare sull'eco-mobilità non è il vento del buonsenso", si svolge a Milano. Manifestazione di incontro e dibattito sui temi caldi del mondo automotive, sulla mobilità sostenibile di oggi e di domani. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami- Manifestazione mondiale che si svolge in tutti i paesi del Mondo, dedicata all'educazione finanziaria. Evento annuale promosso dall'OCSE per sensibilizzare i giovani. Il tema dell'edizione 2023 è "Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro" ("Plan your money, plant your future") .- Inizia la riunione di politica monetaria- Paolo Gentiloni incontra Michael Miebach, CEO di Mastercard e Matthew Brown, Apple Operations Lead- I ministri proseguiranno i preparativi per la riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo e discuteranno su relazioni UE-Regno Unito, semestre europeo e dialogo annuale sullo Stato di diritto- Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali incontra a Bruxelles Paolo Gentiloni- Il Summit, organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS) a Basilea, riunisce politici, dirigenti di industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere su come l'innovazione tecnologica potrebbe aiutare le banche centrali e i mercati finanziari in un periodo di incertezza. Partecipa Christine Lagarde- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- La XIX edizione del Forum è organizzato da ABI Lab. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Indicatori di solidità finanziaria- La 22a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana per consentire alle società del segmento STAR la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane. Ci saranno 63 società quotate sul segmento STAR che incontreranno 250 investitori in rappresentanza di 153 case di investimento08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna11:00 -- Alla Camera dei Deputati, si svolgerà l'evento "Parità che genera. L’importanza della parità di genere nelle imprese e in politica a 75 anni dall'entrata delle donne in parlamento", organizzato dall'On. Elena Bonetti, in collaborazione con Comin & Partners. Partecipernno, tra gli altri, Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'On. Bonetti11:00 -- Il Presidente Mattarella presenzierà la Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie a Caserta11:00 -- La presentazione del rapporto Water Economy in Italy, realizzato da Proger, si svolge al Senato. Il report fornisce un quadro completo della risorsa idrica in Italia: quantità, prelievi, utilizzi, infrastrutture e fabbisogni, esaminati in funzione del necessario adattamento al cambiamento climatico11:30 -- Si svolgono nell'Aula del Senato le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, sul Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e il 24 marzo11:30 -- L'Istat pubblica un focus tematico sulle statistiche dell'acqua riferite al territorio e alla popolazione. Fra i temi presenti nel report: gestione del servizio idrico, distribuzione dell'acqua, misure di razionamento nell'erogazione, servizi pubblici di fognatura e depurazione. I dati saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa presso la sede centrale dell'Istituto.14:00 -- La Cabina di regia crisi idrica si svolgerà a Palazzo Chigi. La riunione sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini15:00 -- Il Convegno, organizzato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), si svolge a Montecitorio. Saluto istituzionale del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 14:00 -- La Cabina di regia crisi idrica si svolgerà a Palazzo Chigi. La riunione sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini15:00 -- Il Convegno, organizzato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), si svolge a Montecitorio. Saluto istituzionale del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono, tra gli altri, il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente di Astrid e numerosi presidenti di Gruppi parlamentari16:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (Aise), Giovanni Caravelli18:00 -- Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana incontra, a Montecitorio, la Cooperativa sociale Etnos in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down- Borsa di Tokyo chiusa per festività Parteciperà il top management dell'azienda - h 16.00- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti