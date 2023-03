Stellantis investe 130 milioni per impianto Eisenach, produrrà suv Opel Bev

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato oggi un investimento di oltre 130 milioni di euro nello, produttore del SUV compatto Opel Grandland, per aggiungere la produzione del veicolo BEV successore del modello, realizzato sulla nuovissima piattaforma STLA Medium.L’inizio della produzione del nuovo BEV è previsto per la seconda metà del 2024.L’aggiunta di un veicolo elettrico a batteria (BEV) alla produzione di Eisenach sostiene il coraggioso impegno di Opel di realizzare una gamma di prodotti full-electric entro il 2028. Il modello Opel Grandland, attualmente prodotto a Eisenach, include una variante plug-in hybrid.nell’elettrificazione e nella realizzazione del software necessario alla produzione di veicoli BEV in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.