Terna, primato storico di opere autorizzate nel 2022

Terna

(Teleborsa) - Oltre a un forte miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari ha. Il gestore delle reti ha infatti ottenuto le autorizzazioni per realizzare 29 interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per un valore che supera i 2,5 miliardi di euro: più che raddoppiato il dato record del 2021 e quasi decuplicato il valore del 2020.Nel complesso, nel corso del 2022 Terna haper complessivi 1.756,8 milioni di euro, in crescita del 15,5%."Abbiamo conseguito - ha commentato l'- significativiquali il Tyrrhenian Link e l'Adriatic Link e abbiamo gettato le basi per rendere l'Italia hub energetico del Mediterraneo con l'avvio del procedimento autorizzativo del collegamento Tunisia-Italia che ha ricevuto un importante finanziamento dall'Unione Europa: è la prima volta che i fondi comunitari vengono assegnati a un'infrastruttura sviluppata da uno Stato membro e da uno Stato non appartenente all'Unione Europea".Con riferimento al Piano investimenti, previsto pari a 10 miliardi complessivi nel quinquennio 2021-2025, il gruppo ha unpari a circa 2,2 miliardi di euro.