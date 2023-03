Unieuro, ricavi 2022/23 scendono a 2,88 miliardi di euro: in linea con guidance

Unieuro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha chiuso(terminato il 28 febbraio 2023) conpari a 2.884,3 milioni di euro, in riduzione del 2,2% rispetto all'esercizio 2021/22 per il calo della categoria Brown, solo parzialmente compensato dalla crescita di tutte le restanti categorie merceologiche. L'evoluzione dei, ovvero la comparazione delle vendite con quelle del precedente esercizio sulla base di un perimetro di attività omogeneo, si è attestata a -3,2%.La categoria(47,6% dei ricavi totali) ha generato un fatturato di 1.371,5 milioni di euro, in aumento dell'1,2%. La categoria(27,6% dei ricavi totali) ha generato un fatturato di 796,1 milioni di euro, in crescita del 5,3%. La categoria(14,8% dei ricavi) ha registrato ricavi pari a 427,2 milioni di euro, segnando una riduzione del 25,9%.Il canale(68,2% dei ricavi totali) - che al 28 febbraio 2023 era composto da 278 punti vendita diretti - ha registrato vendite pari a 1.966,2 milioni di euro, in diminuzione del 3,5%. Il canale(19,7% dei ricavi totali) ha generato ricavi per 567,3 milioni, in crescita del 6,5%.I ricavi dell'esercizio sonoe consentono di confermare le previsioni reddituali e finanziarie per l'esercizio appena chiuso di un EBIT Adjusted di circa 35 milioni di euro e di una Cassa netta in un range di 110-130 milioni di euro alla fine di febbraio 2023."In un contesto di mercato sfidante, i ricavi conseguiti nell'esercizio 2022/23 risultano in linea con le aspettative e permettono di confermare, ancora una volta, la", ha commentato l'"A conclusione di questo esercizio, desidero ringraziare i nostri clienti per aver continuato a scegliere la nostra rete di negozi e le nostre piattaforme digitali e i nostri dipendenti per la loro straordinaria dedizione - ha aggiunto - Infine, un ringraziamento, per la fiducia accordataci, ai nostri azionisti, che contiamo di".