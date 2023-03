Aeffe, Intesa abbassa target price e conferma Hold

Intesa Sanpaolo

Aeffe

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 1,45 euro) il suosu, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto la loro raccomandazione dopo la pubblicazione dei risultati 2022 e dell' uscita di Jeremy Scott dal ruolo di direttore creativo della controllata Moschino.Gli analisti mantengono l'aspettativa di undel 2023 e un"per incorporare gli sforzi per il lancio della nuova seconda linea di Moschino". La decisione di cambiare anche la parte stilistica del brand Moschino è stato "un passo inaspettato la cui evoluzione è ancora tutta da valutare".Intesa Sanpaolo evidenzia anche che, durante la conference call, il management ha precisato che, ma la, con una normalizzazione prevista nel secondo trimestre dell'anno. Per quanto riguarda la linea M05CH1N0 JEANS, è stata lanciata per la campagna FW23 ed è in linea con le aspettative ma un quadro più chiaro dovrebbe essere disponibile solo al termine della campagna ordini.