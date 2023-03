Powell rivela una Fed determinata a debellare l'inflazione e fa cadere i mercati

(Teleborsa) -prende tempo, ma, a dispetto della attese per uno stop del ciclo di normalizzazione della politica monetaria motivato daie dallascoppiata con SVB e Signaturee Bank, che rischia di razionare il credito a famiglie ed imprese e frenare ulteriormente la locomotiva americana.del costo del denaro, portando i tassi d'interesse di riferimento in una banda di oscillazione del 4,75-5%, al top dal 2007. Un livello che non sarà neanche il più alto, perché laieri sera hanno accolto con un certo malumore le indicazioni arrivate dal FOMC e dalla conferenza stampa di Powell, con i tre indici - Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 - che'1,6%. A pesare sono state soprattutto leche ha mostrato una Fed leggermente più prudente, maI mercati hanno inizialmente ben accolto l'aumento dei tasi di un quarto di punto e l'affermazione che ladei tassi a causa delle turbolenze nel settore bancario. Poi, Wall Street ha di nuovo virato al ribasso, accogliendo con malumore l'affermazione che lase necessario. Il Presidente Powell ha ribadito la validità della sua crociata contro l'inflazione, anche a dispetto del doppio danno che le turbolenze del settore bancario creeranno all'economia.Gli investitori temono ancora lesulla crescita economica ed in particolare una caduta in recessione, che sarebbe anche più probabile nel caso lasi aggravasse, provocando una, attraverso la frenata degli investimenti e della spesa privata.Gli economisti della Fed in effetti hanno anchedel PIL per il 2023 e il 2024, indicandole rispettivamente a +0,4% e +1,2%. Il tasso di disoccupazione è atteso al 4,5%.A questo punto l'attenzione si sposta sui dati, soprattutto quelli del mercato dle lavoro, che daranno un segnale importante su come si muoverà l'economia a stelle e strisce.