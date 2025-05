Fed, Powell: potremmo entrare in periodo di shock di offerta più frequenti e persistenti

(Teleborsa) - "Il contesto economico è cambiato significativamente dal 2020 e la nostra analisi rifletterà la nostra valutazione di tali cambiamenti. I, trainati in gran parte dai tassi reali, data la stabilità delle aspettative di inflazione a lungo termine. Molte stime del livello a lungo termine del tasso di riferimento sono aumentate, comprese quelle contenute nella Sintesi delle proiezioni economiche". Lo ha detto ilalla conferenza di ricerca Thomas Laubach ospitata dal Federal Reserve Board a Washington DC."Tassi reali più elevati potrebbero anche riflettere la possibilità che l'inflazione possa essere più volatile in futuro rispetto al periodo inter-crisi degli anni 2010 - ha aggiunto -, una sfida difficile per l'economia e per le banche centrali"."Sebbene il nostro tasso di riferimento sia attualmente ben al di sopra del limite inferiore, negli ultimi decenni lo abbiamo ridotto di circa 500 punti base durante la recessione - ha evidenziato Powell - Sebbene, è prudente che il quadro di riferimento continui a tenere conto di tale rischio".Il presidente ha spiegato che Comitato è impegnato in discussioni su quanto appreso dall'esperienza degli ultimi cinque anni e prevede di completare la valutazione di modifiche specifiche alla dichiarazione di consenso nei prossimi mesi. "Stiamo prestando particolare attenzione alle modifiche del 2020, considerando aggiornamenti discreti ma importanti che riflettono ciò che abbiamo appreso sull'economia e il modo in cui tali modifiche sono state interpretate dal pubblico - ha detto - Nelle nostre discussioni finora, i partecipanti hanno indicato di riteneret. E nella riunione della scorsa settimana, abbiamo espresso un parere analogo sul target di inflazione media. Faremo in modo che la nostra nuova dichiarazione di consenso sia solida per un'ampia gamma di contesti e sviluppi economici"."Oltre a rivedere la dichiarazione di consenso, prenderemo in considerazione anche potenziali miglioramenti alle nostre comunicazioni formali sulle politiche, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle previsioni e dell'incertezza - ha aggiunto - Avendo esaminato le valutazioni del quadro di riferimento del 2020 e delle decisioni politiche degli ultimi anni, un'osservazione comune è la. Sebbene accademici e operatori di mercato abbiano generalmente considerato efficace la comunicazione del FOMC, c'è sempre margine di miglioramento. In effetti, una comunicazione chiara è un problema anche in periodi relativamente tranquilli. Una questione cruciale è come promuovere una comprensione più ampia dell'incertezza che l'economia generalmente affronta. In periodi caratterizzati da shock più ampi, più frequenti o più diversificati, una comunicazione efficace richiede di trasmettere l'incertezza che circonda la nostra comprensione dell'economia e delle prospettive. Esamineremo i modi per migliorare sotto questo aspetto man mano che andiamo avanti".