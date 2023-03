Alimentazione: stretta dell'Italia sulle farine derivanti dagli insetti

(Teleborsa) -: sono stati firmatiche riguardano 4 diverse farine derivanti da insetti -- non tradizionalmente presenti nella dieta mediterranea ed introdotte dalla normativa europea. I decreti fissano norme molto rigorose per la commercializzazione delle farine in questione, prevedendo addirittura scaffali separati e una chiara informativa per i consumatori., ha affermato il ministro dell'Agricolturain una conferenza stampa congiunta con i ministri del Made in Italye della Salute, aggiungendo "e visibile quali prodotti hanno derivazione da questi insetti"."Quello che i decreti prevedono è", ha sottolineato Lollobrigida, aggiungendo "dove possono essere esposti all'interno dei negozi" per chi voglia scegliere questo genere di farine. "Garantiamo ai cittadini italiani la consapevolezza di quello che mangiano e facciamo dell'Italia una Nazione all'avanguardia in questo senso", ha concluso il Ministro.sia nell’utilizzo di queste farine sia nel rispetto degli obblighi di trasparenza e di tutela della salute", ha detto il ministro della Salute, avvertendo checon l’utilizzo di farine da insetti nei prodotti tipici della dieta mediterranea come".L’indicazione della presenza di farine di insetti con grande evidenza èdella maggioranza degli italiani che vogliono evitarli, sottolinea Coldiretti, segnalando che questo tipo di menu non sembra interessare i consumatori europei e soprattutto gli, considerati estranei alla cultura alimentare nazionale:agli insetti a tavola, mentre è indifferente il 24%, favorevole solo il 16% e non risponde il 6% secondo l’indagine Coldiretti/Ixe.