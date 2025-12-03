Italia e Mongolia rafforzano la cooperazione sulle materie prime critiche

(Teleborsa) - L’Italia e la Mongolia
compiono un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni industriali e strategiche
con la firma di una dichiarazione congiunta dedicata alla cooperazione nel settore dei minerali e delle materie prime critiche
. Il documento è stato sottoscritto a Palazzo Piacentini
dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso,
dal ministro dell’Industria e delle Risorse minerarie della Mongolia, Damdinnyam Gongor,
e dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.
"Oggi aggiungiamo un importante tassello ai nostri rapporti industriali,
avviando una collaborazione strutturata in un settore cruciale per l’Italia e l’Europa", ha dichiarato Urso,
ricordando come il tema delle materie prime essenziali sia al centro anche del recente piano d’azione RESourceEU presentato dalla Commissione europea. "Si tratta di un passo decisivo verso l'obiettivo di diversificare le catene di approvvigionamento,
ridurre la dipendenza da un numero limitato di fornitori globali e garantire forniture sicure, affidabili e sostenibili".
L’intesa avvia una cooperazione bilaterale focalizzata sulle terre rare e su altre materie prime essenziali per l’industria europea
, in un contesto internazionale caratterizzato da crescente attenzione alla sicurezza dei flussi industriali strategici. La Mongolia, tra i Paesi con il maggior potenziale minerario dell’Asia centrale, rappresenta un partner di rilievo per la diversificazione delle fonti e il rafforzamento dell’autonomia strategica dell’Unione Europea.
L’accordo si inserisce inoltre nelle celebrazioni del 55esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Mongolia
, che recentemente hanno visto l’elevazione dei rapporti bilaterali al rango di partenariato strategico, sancito dalla dichiarazione congiunta diffusa in occasione della visita a Roma del presidente mongolo Ukhnaa Khurelsukh.