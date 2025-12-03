Italia e Mongolia rafforzano la cooperazione sulle materie prime critiche

(Teleborsa) -compiono uncon la firma di una. Il documento è stato sottoscritto adaldale dal"Oggi aggiungiamoavviando una collaborazione strutturata in un settore cruciale per l’Italia e l’Europa", ha dichiaratoricordando come il tema delle materie prime essenziali sia al centro anche del recente piano d’azione RESourceEU presentato dalla Commissione europea. "Si tratta diridurre la dipendenza da un numero limitato di fornitori globali e garantire forniture sicure, affidabili e sostenibili".L’intesa avvia una, in un contesto internazionale caratterizzato da crescente attenzione alla sicurezza dei flussi industriali strategici. La Mongolia, tra i Paesi con il maggior potenziale minerario dell’Asia centrale, rappresenta un partner di rilievo per la diversificazione delle fonti e il rafforzamento dell’autonomia strategica dell’Unione Europea.L’accordo si inserisce inoltre nelle celebrazioni del, che recentemente hanno visto l’elevazione dei rapporti bilaterali al rango di partenariato strategico, sancito dalla dichiarazione congiunta diffusa in occasione della visita a Roma del presidente mongolo Ukhnaa Khurelsukh.