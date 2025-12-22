Manovra, Cgil: nel 2035 in pensione con 43 anni e 8 mesi contributi

(Teleborsa) - "Lo stralcio dell'utilizzo del periodo di riscatto della laurea ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, indotto dalla nostra denuncia - sottolinea la Confederazione -, non cambia la realtà né il quadro delle scelte profondamente sbagliate di questo Governo.Lo sottolinea in una nota Cgil nazionale spiegando che "il Governo prova a intestarsi come 'cambiamento' quella che è, nei fatti, solo una retromarcia tattica su singole misure e non modifica,"i numeri parlano chiaro: già dal 2028 i requisiti per l'accesso alla pensione aumenteranno ulteriormente, con la pensione anticipata fissata a 43 anni e 1 mese di contributi e la pensione di vecchiaia a 67 anni e 3 mesi. L'adeguamento proseguirà negli anni successivi fino a raggiungere, nel 2035, 43 anni e 8 mesi di contributi per la pensione anticipata e 67 anni e 10 mesi di età per la pensione di vecchiaia, secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato che tengono