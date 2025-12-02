Nasce ASTRO: la prima Associazione delle Strutture degli Ordini Professionali

(Teleborsa) - Nasceun nuovo organismo pensato per promuovere il dibattito e l'approfondimento sulle tematiche legate alla gestione amministrativa degli Ordini Professionali, rappresentando in maniera unitaria gli aderenti.espressione delle aree giuridico-economica, sanitaria, sociale e tecnica, comprendendo realtà che vanno dagli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori a quelli degli Assistenti sociali, dei Chimici e dei Fisici, dei Consulenti del lavoro, dei Geologi, dei Geometri, dei Giornalisti, degli Infermieri, degli Ingegneri, dei Medici chirurghi e Odontoiatri, dei Periti agrari – compresi quelli laureati – fino agli Psicologi. L'associazione è inoltre aperta alla partecipazione di tutte le categorie di dipendenti del settore.intende favorire la diffusione di competenze e la condivisione di esperienze attraverso momenti di confronto e formazione dedicati alle questioni di più stretta attualità, come i principi della riforma delle professioni relativi ai rapporti di lavoro interni e alle ricadute degli adempimenti organizzativi sulle strutture degli Ordini. L'obiettivo è contribuire a un dialogo più efficace tra gli operatori, sostenendo l'evoluzione del comparto in un'ottica di maggiore coordinamento e semplificazione.Con la sua istituzione vede la luce, per la prima volta nella storia, un organismo tecnico di supporto trasversale capace di offrire un punto di riferimento stabile alle strutture operative degli Ordini Professionali, coinvolgendo l'intero spettro delle categorie sopra citate e rafforzando la capacità complessiva del sistema ordinistico di affrontare le nuove sfide organizzative.