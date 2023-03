Innovatec Power, Gasparini: con efficientamento energetico miglioriamo EBITDA dei clienti

Innovatec

(Teleborsa) - "è un system integrator che si occupa di efficientamento energetico per le imprese a 360° gradi. Con un approccio olistico andiamo a individuare quelle che sono le. Quindi Innovatec Power ha un ruolo da primario operatore all'interno del panorama italiano e soprattutto ha un ruolo leader anche all'interno di tutte le realtà che sono presenti in fiera, in quanto è in grado di integrare tutto ciò che potete trovare intorno in un'ottica di miglioramento delle performance per le imprese". Lo ha detto a Teleborsa, Chief Executive Officer di Innovatec Power, in occasione delle fiera Key Energy a Rimini La controllata di, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, sostiene che nel parlare di transizione energetica si debba"L'energia è sempre stata vista come un costo ed è un costo che è sempre stato più importante, soprattutto negli ultimi tempi - ha spiegato Gasparini - E questo ha inficiato la competitività delle imprese italiane nel resto del mondo, mentre andare a fare efficientamento energetico, quindi migliorare la performance energetica, significa dare unadelle imprese e in particolare a quelli dell'energia".delle imprese stesse di 3-4 punti percentuali, questo poi dipende dalla tipologia di intervento che andiamo a fare - ha sottolineato il manager - Sappiamo benissimo che fatica si fa normalmente a recuperare 2-3 punti percentuali di EBITDA e con un intervento di efficientamento energetico questo è molto più facile"."Chiaro,, con degli ingegneri certificati, con esperienza pluriennale, in grado di avere un impatto concreto su quelle che sono le dinamiche energivore aziendali", ha concluso Gasparini.