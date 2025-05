Renco, Gasparini: guardiamo al futuro in Italia. Investiremo oltre 84 milioni di euro

Microsoft

(Teleborsa) - "Nei prossimi 2-3 anni, il Gruppo Renco prevede di investire oltre 84 milioni di euro in progetti strategici in Italia, somma che si aggiunge ai 20 milioni di euro già investiti nel periodo recente, contribuendo allo sviluppo sostenibile, all'innovazione e alla crescita delle infrastrutture nel nostro Paese. Siamo orgogliosi di continuare a credere nelle potenzialità del nostro Paese, impegnandoci a lungo termine con una visione chiara e un forte senso di responsabilità”. Così, Presidente di., durante la presentazione del bilancio 2024 presso la sede di Pesaro della società.Ilevidenzia un(VDP) consolidato del Gruppo Renco di, rispetto ai 593 milioni di euro del 2023. "Questo calo, previsto e non sorprendente - ha continuato Gasparini - è legato principalmente al ritardato avvio di tre commesse in Italia per cause non imputabili a Renco. Il Gruppo ha gestito con successo la propria operatività, ottenendo una crescita dell'EBITDA verso terzi, che è aumentato dal 12,1% nel 2023 al 13% nel 2024. L’utile netto per l’anno 2024 è stato pari a 4,4 milioni di euro. I lavori che hanno implicato la riduzione del valore della produzione oggi sono tutti avviati e nel 25 la Renco riprenderà il percorso di crescita che l’ha contraddistinta negli ultimi anni. Nel 2025 verrà raggiunto un valore della produzione di circa 700 milioni".Nel corso della presentazione, l’Amministratore Delegatoha ricordato i tre progetti di grande impatto recentemente avviati: "Siamo particolarmente orgogliosi dei progetti che abbiamo avviato, come la riqualificazione urbana a, che trasformerà l'ex stazione ferroviaria in una nuova piazza urbana che coniuga modernità e tradizione. Un altro esempio importante è il progetto per la produzione di idrogeno e energia rinnovabile a(Ancona), che segna il nostro impegno nella transizione energetica e nell'innovazione sostenibile. Infine va ricordato il progetto per la costruzione ad, per il cliente, di un data center in JV con l’impresa greca Terna. Renco è leader della JV".Questi progetti, inseriti in un portafoglio ordini di oltre, rappresentano una parte fondamentale della strategia di crescita e diversificazione di Renco Group S.p.A, che oltre a concentrarsi su progetti green, investe su attività che producano ricavi ricorrenti."Continueremo - ha concluso Rubini - a perseguire il nostro impegno verso un, ampliando la nostra presenza in Italia e all’estero con investimenti strategici che rispondano alle esigenze del mercato e promuovano l'innovazione nelle infrastrutture e nell'energia".