Tessellis approva nuovo piano dopo 2024 in perdita. Passo indietro dell'AD Rota

Tessellis

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, ha chiuso ilcon ricavi e altri proventi pari a 219,8 milioni di euro (233,9 milioni di euro nel 2023), EBITDA pari a 26 milioni di euro (34,7 milioni di euro nel 2023). Viene segnalato un miglioramento YoY del 33% il rapporto EBITDA netto CAPEX (-10 milioni di euro nel 2024 rispetto a -14,9 milioni di euro nel 2023). Il(-62,2 milioni di euro nel 2023). L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 97,7 milioni di euro (85,1 milioni di euro nel 2023)."Itre anni fa di focalizzarci su linee di business sostenibili e con più alta marginalità - ha dichiarato l'- Nonostante un calo del fatturato, dovuto alla minor spinta sul mercato consumer, il Gruppo presenta un EBITDA stabile (al netto del provento di 8,3 milioni di euro derivante dalla vendita, nel 2023, di un lotto di indirizzi IPV4) e un risultato finale migliorato di circa 4 milioni di euro, con una crescita del 70% dei servizi alle imprese, anche in ragione del consolidamento di XStream. Sono convinto che il processo di efficientamento e consolidamento qualitativo avviato darà i suoi frutti nei mesi a venire, come già dimostrato dalla riduzione del tasso di churn nella base clienti nel primo trimestre 2025."Con l'approvazione del bilancio 2024 il mandato del Consiglio di Amministrazione verrà in scadenza; sono orgoglioso di aver guidato dal 2022 ad oggi la creazione del Gruppo Tessellis, a partire dalla fusione tra Tiscali e il ramo retail di Linkem, che io stesso avevo fondato nel 2001 - ha aggiunto - Orae lasciare ad altri la guida del Gruppo. Ho piena fiducia nella capacità del team che mi ha accompagnato fin qui e che potrà supportare il nuovo Consiglio di Amministrazione nel condurre il Gruppo Tessellis in una nuova fase".Gli Amministratori hanno, che conferma le linee guida strategiche già incluse nel piano precedente: focalizzazione su consolidamento e valorizzazione della base clienti fissa e mobile esistente; aumento della marginalità generata dai clienti, attraverso proposizioni di servizi in bundle e sviluppo di offerte su mercati adiacenti; sviluppo dei servizi alle imprese, che garantiscono, rispetto al segmento consumer, maggiore marginalità, minori tassi di abbandono e di morosità, ed un più rapido ritorno sull'investimento; rivisitazione del dipartimento media, con l'obiettivo di valorizzare il portafoglio di contatti attraverso la raccolta pubblicitaria, nonché potenziare l'asset "email", che consta di oltre 1 milione di caselle attive; efficientamento dei costi operativi.Alsono previsti ricavi per 213 milioni di euro (CAGR 2024-2028 del -0,8%), EBITDA di 45 milioni di euro (CAGR 2024-2028 del 14,7%) e risultato netto di 7 milioni di euro.Gli investimenti previsti nel Piano necessitano iloltre quelle generate dal Gruppo tramite il proprio flusso di cassa operativo, viene sottolineato. Gli Amministratori hanno proceduto alla redazione di un piano di cassa per il periodo maggio 2025 - giugno 2026 individuando le risorse necessarie a supportare il proprio fabbisogno. Tale piano di cassa, al netto dei supporti forniti dal socio ShellNet, prevede un fabbisogno di cassa complessivo nel periodo pari a circa 76 milioni di euro per consentire il rispetto di tutte le obbligazioni ordinarie e correnti, il pagamento delle rateizzazioni concordate con fornitori e gli altri debitori, una riduzione dello scaduto verso fornitori e il rimborso totale del finanziamento Senior.Con riferimento al Senior Loan, vista la difficoltà del Gruppo, sulla base delle attuali previsioni di cassa, ad adempiere ad alcune future obbligazioni contrattuali, si è provveduto, come in occasioni passate, a chiedere aglil'avvio dell'iter istruttorio finalizzato all'approvazione di unche includerà un nuovo piano di ammortamento a partire dalla seconda metà del 2026 e nuovi covenant. Gli Istituti di Credito, non avendo rilevato allo stato profili di criticità in merito alla richiesta del Gruppo, hanno confermato il proprio impegno a proseguire l'iter istruttorio volto a sottoporre agli organi deliberanti un nuovo contratto di finanziamento.