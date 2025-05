UK, tetto massimo del prezzo dell'energia diminuirà del 7% da luglio

(Teleborsa) - L'autorità di regolamentazione dell'energia del, l'Ofgem, ha annunciato unaper il periodo compreso tra luglio e settembre 2025. Il recente calo dei prezzi all'ingrosso è il principale fattore determinante della riduzione complessiva, che rappresenta circa il 90% del calo. La parte restante è dovuta principalmente alle modifiche alle detrazioni per i costi operativi che i fornitori di energia possono recuperare. I clienti che pagano con addebito diretto e prepagamento vedranno i costi fissi ridursi in media di circa 19 sterline all'anno.Il tetto massimo del prezzo, che stabilisce una tariffa massima per unità e un canone fisso che possono essere fatturati ai clienti per il loro consumo energetico, diminuirà di, nell'arco dei tre mesi di validità del tetto massimo. Per una famiglia media che paga con addebito diretto per un'alimentazione dual fuel, ciò equivale a 1.720 sterline all'anno. Si tratta di 660 sterline (28%) in meno rispetto al picco della crisi energetica all'inizio del 2023, quando il governo ha implementato la garanzia del prezzo dell'energia. Tuttavia, i prezzi rimangono elevati, con il prossimo livello superiore di 152 sterline (10%) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso."Un calo del tetto massimo di prezzo sarà una buona notizia per i consumatori e riflette una riduzione del prezzo internazionale del gas all'ingrosso - ha commentatodi Ofgem - Tuttavia, siamo pienamente consapevoli che i prezzi rimangono elevati e alcuni continuano a lottare con il costo dell'energia"."Nel lungo termine, abbiamodel gas e che garantisca prezzi più stabili e sicurezza energetica - ha aggiunto - Stiamo lavorando a stretto contatto con il governo per ottenere gli investimenti necessari per raggiungere i nostri obiettivi di energia pulita e zero emissioni nette il più rapidamente possibile"."Confrontare le tariffe per una tariffa fissa può far risparmiare ad alcuni consumatori circa 200 sterline sulle tariffe fisse tradizionali rispetto al futuro tetto massimo di prezzo - ha sottolineato Jarvis -, in aumento rispetto al solo 15% di un anno fa, quando erano disponibili meno offerte".