Lavoro, Durigon: affiancare ai centri per l'impiego agenzie e terzo settore

(Teleborsa) - "Abbiamo intenzione di affiancare aile agenzie per il lavoro, nonché il terzo settore, in modo tale da creare una struttura più ampia che possa collaborare nella formazione e nell'orientamento". È quanto ha dichiarato il sottosegretario al Lavoro,, in un'intervista ad Affaritaliani.it."Fondamentale – ha aggiunto – è riuscire a raggiungere queltrache oggi, nonostante il tasso di disoccupazione sia intorno all'8% vede carenza di manodopera qualificata in molti settori. Sappiamo che mancano moltela nostra intenzione è quella di creareper gli occupabili in modo da intercettare quella che è la domanda delle imprese".