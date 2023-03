Intesa Sanpaolo Private Banking rafforza struttura per clienti con grandi patrimoni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha deciso di(UHNWI), ovvero con un patrimonio in gestione presso la banca superiore ai 50 milioni di euro, attraverso l'attivazione di un nuovo modello di servizio e la costituzione di un centro dedicato a questa fascia di clientela.Accanto alla tradizionale consulenza finanziaria e patrimoniale, fortemente personalizzata, per la clientela UHNWI viene introdotto il. Da gennaio è operativo a Milano il primo Centro a disposizione della clientela UHNWI composto da due Team, coordinati dall'Executive Manager,. Ciascun gruppo è composto da un Global Wealth Manager, responsabile della consulenza strategica e da due Private Banker Executive e un Associate Private Banker, focalizzati sullo sviluppo del portafoglio esistente e sulla sua gestione.Private Banking, con i suoi 1.047 Private Banker, gestisce ilper un totale delle masse amministrate che, a fine 2022, superavano i 141 miliardi di euro. La clientela di più alto profilo rappresenta oltre il 49% degli AUM ed il 14% dei clienti."Siamo la prima banca in Italia nel private banking e nel wealth management, in termini di risorse, presenza sul territorio e masse gestite, con una specializzazione distintiva sulla clientela UHNWI acquisita nel corso degli anni, che ci rende unici sul mercato - ha commentato, direttore generale di Intesa Sanpaolo Private Banking - Ora proponiamoper tutto il settore e capace di rispondere, ancor più efficacemente, alle specifiche necessità di questo particolare segmento di clientela, che spesso si relaziona con propri family office ed ha esigenze uniche, paragonabili a quelle di un investitore istituzionale".