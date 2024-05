Alkemy, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Alkemy

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 17 euro) ilsu, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, e confermato lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 40%.Gli analisti scrivono che l'nel 2023 e si prevede che questa "softness" continui all'inizio del 2024, prima che l'attività riprenda nella seconda metà dell'anno. Nonostante il temporaneo rallentamento della domanda, ritengono che i fondamentali di Alkemy siano solidi nel lungo termine e che la società sia ben posizionata per cogliere opportunità di mercato, anche grazie alle varie iniziative implementate per rafforzare la futura crescita organica, concentrarsi sullo sviluppo del portafoglio clienti e proteggere la redditività.Come conseguenza del primo semestre 2024 "light", il broker haprincipalmente per incorporare: i) una crescita organica leggermente inferiore; ii) maggiori D&A legati agli investimenti effettuati per il rafforzamento del dipartimento AI; e iii) maggiori oneri finanziari.