Ambiente, due progetti ENEA nel Report delle città europee circolari

(Teleborsa) - Fornire una visione comune e condivisa di ‘città circolare’ per accelerare la transizione ecologica ed energetica: sono questi gli obiettivi dei due progettiche sono stati inclusi nel report della(CCD), il protocollo lanciato dal network globale ICLEI Europe, “Amministrazioni locali per la sostenibilità”, che ha visto finora l’adesione di oltre 70 città in 22 Paesi europei.Il progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione” mira a rafforzare laeddellanei programmi di investimento energetico-ambientale pubblico. Finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, offre alle amministrazioni regionali e territoriali prodotti, servizi, software e linee guida tecniche su 47 linee di attività ed ambiti tematici, dei quali 16 dedicati ai temi dell’efficienza energetica.Il progetto RECiProCo punta a realizzaredi economia circolare a vantaggio deiattraverso un pacchetto di azioni che va dalla mappatura di buone pratiche sui temi dell’economia circolare, dell’efficienza energetica e della lotta alla povertà energetica, allo sviluppo di forme di identificazione per prodotti e servizi conNato grazie a una convenzione tra ENEA e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in due anni ha coinvolto, nella co-progettazione di attività per promuovere il consumo sostenibile e circolare, cittadini di Bologna, Taranto e Anguillara Sabazia (Roma).“Le molteplici attività basate su un approccio sistemico per rafforzare i governi locali sui temi della sostenibilità sono stati i punti i forza che hanno permesso a questi nostri due progetti di essere citati nel report della Circular Cities Declaration”, commentaricercatrice del Centro ENEA “La Trisaia” (Matera). “Oltre ai progetti ES-PA e RECiProCo, il report 2022 della CCD menziona anche le iniziative della Piattaforma italiana per l’economia circolare ICESP condotte nell’ambito delle attività a supporto della transizione circolare di città e territori" conclude.Ildella Circular Cities Declaration è stato preparato dae da Ellen Mac Arthur Foundation, sulla base dei contributi forniti da 40 città europee in riferimento alle strategie e alle azioni direalizzate e in corso nelle città che hanno aderito e sottoscritto la CCD. Per ciascuna azione è riportata una breve descrizione dell’ambito, dell’obiettivo e degli attori coinvolti e i collegamenti alla documentazione di supporto (collegamenti web, pubblicazioni, documenti, ecc.). Inoltre, per ognuna dellesono descritte anche quali saranno le azioni future, quali sfide stanno affrontando e quali impegni della Declaration sulla transizione verso l’economia circolare stanno portando avanti.