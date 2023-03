Vantea SMART, controllata ESC 2 impatta bilancio ma ricavi continuano a crescere

Vantea SMART

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Information Technology, ha chiuso ilconpari a 50 milioni di euro, a fronte dei 34,1 milioni realizzati nel 2021 (+47%). La società spiega che la crescita è stata ottenuta nonostante una profonda ristrutturazione della neo-controllata ESC 2, che ha determinato una contrazione dei ricavi da 2,3 milioni di euro del secondo semestre 2021 (la società è stata acquisita il 30 giugno 2021) a 0,8 milioni di euro del 2022.L'risulta pari a 3,0 milioni di euro (rispetto al risultato di 3,4 milioni di euro conseguito nel 2021), influenzato da partite straordinarie e non ricorrenti presenti nella voce B14 dei bilanci delle controllate Vantea e ESC 2. L'risulta pari a 7,1 milioni di euro, rispetto al valore di 7,9 milioni registrato alla chiusura della semestrale al 30 giugno 2022.Il 13 marzo Vantea SMART avevaper l'impossibilità materiale di approvare in tempo utile il progetto di bilancio di una delle controllate, a causa della richiesta dell'organo amministrativo della controllata di sottoporre a una certificazione esterna alcune significative partite contabili di natura straordinaria.Oggi Vantea SMART ha precisato che il differimento è stato deciso per la necessità di approfondire e certificare partite di natura straordinaria non trascurabili relative alle controllate Vantea e ESC 2. "L'entità di queste partite incide sui margini operativi - si legge in una nota - pertanto i. Il dato definitivo, rettificato delle componenti straordinarie e non ricorrenti, verrà comunicato soltanto con l'approvazione del progetto di bilancio".