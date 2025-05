Valtecne, in leggero calo i ricavi nel 1° trimestre

Valtecne

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2025, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha registratoper(8,4 milioni al 31 marzo 2024), mentre i ricavi pro-forma – inclusivi della controllata Utilità acquisita il 12 marzo 2025– ammontano a 9,4 milioni, (9,8 milioni al 31 marzo 2024)."Nel primo trimestre del 2025 abbiamo confermato la solidità della nostra strategia focalizzata sul segmento medicale, che ha registratouna crescita significativa, in particolare nelle aree ortopedica e dentale - ha commentato, Amministratore Delegato di Valtecne -. Questo andamento riflette la bontà delle nostre scelte industriali e commerciali, nonché la capacità di Valtecne di rispondere con prontezza alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. È importante sottolineare che la performance della nostra business line medicale si è rivelata superiore rispetto alle stime di crescita del mercato di riferimento: Orthoworld prevede infatti un incremento annuo del 4,3% per il settore ortopedico nel 2025. Continuiamo quindi a investire con convinzione in questo ambito, consapevoli delle opportunità di sviluppo che potrà offrire nei prossimi anni".