Il bilancio 2022 del Gruppo CDP: utile netto consolidato sale a 6,8 miliardi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da, ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio di CDP SpA ed ilal 31 dicembre 2022 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 del Gruppo. Il CdA ha approvato anchea favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di circadi euro.Il Presidente di CDPha parlato di risultati record, sottolineando che "anche quest'anno CDPha confermato il suo ruolo chiave per lo sviluppo sostenibile del Paese, con un impiego di risorse e un contributo alla crescita senza precedenti"."Il nostroha toccato- ha sottolineato - un valore aggiunto generato dagli oltre 30 miliardi messi a disposizione di imprese, amministrazioni pubbliche e progetti infrastrutturali".Il bilancio di CDP SpA ha evidenziato undi euro rispetto ai 2,4 miliardi nel 2021, anno in cui si sono registrate maggiori plusvalenze legate a cessioni di titoli in portafoglio per circa 430 milioni. Il bilancio consolidato del Gruppo CDP fa emergere un(5,3 miliardi nel 2021) grazie ai risultati di alcune partecipate.Ilè pari a 39,7 miliardi di euro, in aumento di 4,3 miliardi di euro ispetto all’esercizio precedente (35,4 miliardi).Il CdA ha anche approvato ildel Gruppo CDP che illustra i risultati non finanziari e gli impatti generati nel 2022, a conferma del crescente impegno nella creazione di valore economico, sociale e ambientale per il PaeseNel corso dell'esercizio 2022, il Gruppo CDP ha avviato gliprevisti dal Piano Strategico:del Paese (finanziamenti alle imprese e sostegno all’internazionalizzazione, Pubblica Amministrazione, Infrastrutture, Cooperazione internazionale e finanza per lo sviluppo, Equity e Real Estate),(gestione fondi PA, sostegno ad amministrazioni titolari di progetti PNRR),Con riferimento al, nel 2022 sono state impegnatedi euro a livello di CDP SpA e 30,6 miliardi a livello di Gruppo CDP, in aumento, in entrambi casi, del 28% rispetto al 2021 e con un focus crescente su impieghi ad alto impatto per il Paese. Le risorse impegnate dal Gruppo CDP hanno permessoper un valore complessivo di circa, in crescita del 126% rispetto ai 35 miliardi del 2021, grazie all’attrazione di risorse di investitori e co-finanziatori terzi, con un effetto leva pari a 2,6 volte le risorse impegnate nell’anno.In merito al, il Gruppo CDP ha incrementato le, nazionali ed europei, soprattutto a beneficio della Pubblica Amministrazione, per facilitare l’impiego delle risorse ed orientare gli investimenti verso progetti di qualità.Con riferimento al, il Gruppo CDP ha proseguito il percorso diverso un maggiore impatto, attraverso l'implementazione di un modello policy-driven nelle scelte di finanziamento e investimento."I risultati di bilancio del 2022 dimostrano l’impegno con cui il Gruppo CDP lavora a sostegno dell’economia, in un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti a livello internazionale e nazionale", ha commentato l'Amministratore delegato, aggiungendo "abbiamo posto le basi per".Per quanto riguarda l’attivo, i, in aumento rispetto ai 114 miliardi del 2021 (+5%), principalmente in virtù dei finanziamenti alle imprese.Sul fronte della raccolta, il, sostanzialmente stabile rispetto allo scorso esercizio. In merito alle altre attività di raccolta, si segnala l’emissione diper un ammontare pari adi euro, destinato a promuovere iniziative green e social, e il perfezionamento del, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, a favore di forme di investimento ESG."Il 2023 è iniziato sull'onda del 2022 e penso che ilpotrà continuare adi Cassa Depositi e Prestiti", ha concluso Scannapieco, ribadendo "continueremo a dareitaliano ed al, attraverso strumenti come i basket bond ed i fondi europei, continueremo con, quindi una Cassa che gestisce bene le risorse dello Stato e che cerca di aiutare nella messa a terra dei progetti".Il manager ha anche confermato che il business model di CDP sarà sempre più quello di gestire fondi di terzi ed ha confermato che c'è un certo interesse dei fondi per l'Italia e che vi sono icnontri di follow-up con alcuni di essi maggiormente interessati.Ad una domanda a proposito del progetto, l'Ad ha spiegato "siamo in una fase di analisi preliminare e di offerta non vincolante e tutto quello che sarà avverrà nell'ambito del framework di Cassa". Scannapieco ha poi definito