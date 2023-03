Poste punta a utile netto 2023 di 1,7 miliardi e dividendo di 0,71 euro

Poste Italiane

(Teleborsa) -, dopo un 2022 in crescita,a unpari a 2,5 miliardi di euro, a partire da un EBIT baseline del 2022 di 2,36 miliardi, con il contributo di tutti i settori di business che più che compensa gli effetti negativi generati dall'inflazione sui costi e dai costi di avviamento del business di Poste Energia. L'è visto a 1,7 miliardi di euro, rispetto al livello dell'esercizio 2022 di 1,51 miliardi, mentre l'obiettivo diper il 2023 è rivisto al rialzo a 0,71 euro (+9% su base annua), grazie a una maggiore visibilità del capitale e alla generazione di flussi di cassa da parte di tutti i settori di business."Poste Italiane ha registrato risultati solidi con un- ha commentato l'- Tutti i settori hanno contribuito al trend di crescita della redditività operativa sottostante, confermando ancora una volta solide basi per la crescita futura. Il nostro programma di trasformazione, fondato su "Deliver22", il nostro primo Piano Strategico, è stato ora attuato pienamente con tutti i principali target raggiunti"."Sulla base della nostra sovraperformance, stiamo, rispetto ai nostri obiettivi originari, proponendo un dividendo per azione pari a 65 centesimi di euro sui risultati del 2022, con un aumento del 10% rispetto al livello dello scorso anno, e fissando un obiettivo di dividendo per azione pari a 71 centesimi di euro sui risultati del 2023, con un aumento del 9% su base annua", ha aggiunto.Poste Italiane ha chiuso ilconpari a 11,9 miliardi di euro (+6% sul 2021), undi 2,3 miliardi di euro (+24,1%) e undi 1,5 miliardi di euro (-4,3%).Nel 2022 i ricavi del settoresi sono attestati a 3,7 miliardi, in calo dell'1,2% su base annua e mostrando una solida resilienza rispetto ai 3,6 miliardi del 2017. Questa divisione è l'unica in perdita, con un rosso di 361 milioni di euro.I ricavi del segmentosi sono attestati a 4,9 miliardi, +3,3% su base annua, con un margine di interesse solido e in crescita del 28,6% su base annua, che ha più che compensato le minori entrate previste dalle commissioni di distribuzione dei prodotti di risparmio postale.I ricavi del segmentohanno continuato a crescere, anno su anno, di un 30% a 1,1 miliardi di euro, mentre i ricavi delsono aumentati del 15,7%, su base annua, a 2,2 miliardi.