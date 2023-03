TLC, Salvini si schiera con Cdp su offerta per rete Tim

(Teleborsa) - "Il mio parere personale è che, siano aeroporti, strade, autostrade, ferrovie o telecomunicazioni, preferisco sempre e comunque un piano industriale a un mero piano finanziario che venga a incassare nel breve termine: qua abbiamo bisogno di un soggetto che nel medio lungo termine investa sulle infrastrutture e sulla rete di questo Paese". Con queste parole il– rispondendo durante il question time alla Camera alle domande dei deputati – si è schierato, "a titolo personale", conche ha presentato conuna"a contenuto prevalentemente industriale"."Trattandosi di una società quotata – ha precisato– il Governo sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi nel rispetto della piena autonomia di Tim" ma "permane l'interesse del Governo a mantenere il controllo strategico della rete possibilmente passando dal vetusto rame alla moderna fibra. La sfida del futuro passa anche attraverso le nuove infrastrutture, anche quelle digitali e immateriali su cui stiamo lavorando a tutti i livelli e che con il nuovo codice dei contratti porterà innovazione nella gestione degli appalti e dei cantieri in tutta Italia. Non essendo mia la competenza, – ha spiegato Salvini – porto la competenza di altri ministeri che mi han dato i pareri per iscritti perché su questo il MIT c'entra zero. Per il Governo è importante realizzare una rete di telecomunicazioni a copertura nazionale che consenta all'Italia di raggiungere gli obiettivi che si è prefissata. La questione della Rete Unica rappresenta una priorità nazionale per questo sono al vaglio del Governo soluzioni che tengano conto sia degli interessi delle parti in gioco che degli aspetti occupazionali. Tenendo anche conto dell'esigenza di mantenere il controllo pubblico dell'infrastruttura di rete quale asset strategico soggetto ai vincoli del gestore pubblico".Perprimo azionista con il 23,75%, venti miliardi per la rete di Tim non bastano e il giusto prezzo si aggira intorno aDopo i rumors su possibili rilanci e in vista della scadenza, fissata al 18 aprile, per l'invio di una proposta migliorativa i francesi hanno inviato una lettera al cda invitandolo a prendere in considerazione solo offere che valorizzino adeguatamente gli asset. Stando a quanto riporta l'Ansa secosì comenon alzeranno le offerte, ritenute insufficienti, Vivendi è pronta alla conta dei voti in assemblea.Vivendi avrebbe inoltre fatto emergere un altro nodo: il destino disenzaUna qualsiasi offerta su Netco per essere accettata deve garantire che le attività che restano in capo a Tim siano sostenibili.