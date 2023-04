Giappone, indice PMI manifattura marzo aumenta a 49,2 punti

(Teleborsa) - Migliora a marzo, seppur restando in zona di contrazione. L'indice PMI manifatturiero Jibun Bank, pubblicato da S&P Global, indica un valore di, migliore dei 47,7 punti di febbraio.L'indicatore si mantiene così, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e di espansione - valori al di sopra. Il dato rilasciato oggi è comunquedel mercato (entrambe a 48,6 punti)."La salute del settore manifatturiero giapponese ha mostrato segni di miglioramento alla fine del primo trimestre del 2023 - ha commentato Usamah Bhatti, economista presso S&P Global Market Intelligence - Mentre la lettura del PMI principale è rimasta al di sotto di 50 per segnare la quinta contrazione consecutiva, il calo segnalato è stato il più debole in questa sequenza.ai tassi più bassi degli ultimi cinque mesi, sebbene quest'ultimo abbia comunque registrato una solida riduzione, con i membri del panel che hanno segnalato una domanda di mercato contenuta sia nei mercati nazionali che internazionali"."Vi sono indicazioni che la mancanza di nuovi ordini in entrata abbia contribuito a preparare le imprese a un eventuale aumento della domanda, poiché gli ordini inevasi sono diminuiti a ritmo sostenuto per il sesto mese consecutivo - ha aggiunto - Inoltre, è stato riferito che i produttori stavano, poiché le giacenze di scorte di post-produzione sono aumentate al tasso più elevato dal febbraio 2009".