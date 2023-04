Gismondi 1754 acquista Vendorafa e intensifica la presenza all'estero

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha. L'accordo di compravendita è stato concluso con Lombardi, società fondata a Valenza (Alessandria) nel 1951 che opera nel settore oreficeria e gioielleria e controllata da LVMH W&J Jewelry Operations del gruppoIn data 31 marzo 2023 si è realizzato il closing dell'operazione, che vede il Gismondi 1754 rilevare il brand e alcuni asset di Vendorafa Lombardi per unVendorafa Lombardi nasce come gioielleria a marchio proprio e, nel corso degli anni, ha anche avviato la progettazione e creazione di linee esclusive per grandi marchi internazionali. L'operazione, si legge in una nota, consentirà a Gismondi 1754 di integrare nel Gruppo il brand Vendorafa, checommerciale sul mercato.La società spiega anche che l'operazione ha un forte valore strategico in quanto, oltre ad acquisire l'eredità totale del marchio valenzano – i disegni, le collezioni storiche, lo stock di alcuni gioielli iconici e i macchinari per la produzione -, con particolare riferimento a USA e Giappone."Questa operazione ha un significato doppio nella via di crescita del nostro gruppo, che coniuga la visione industriale e commerciale che abbiamo in mente e su cui porre le basi del nostro sviluppo - ha commentato Massimo Gismondi, CEO di Gismondi 1754 - Questa rappresenta, finalizzate a rafforzare la presenza del Gruppo nel settore. Un’operazione che porta con sé anche il sentimento e la volontà di salvaguardare e dare forza alle PMI, che sono le vere custodi del Made in Italy che tutto il mondo ci invidia".