UFC e WWE si uniscono per creare nuovo colosso dell'intrattenimento

Endeavor Group

World Wrestling Entertainment

(Teleborsa) -(WWE) hanno firmato un, complementari e globali:. Al closing, Endeavour deterrà una partecipazione di controllo del 51% nella nuova società e gli attuali azionisti WWE deterranno una partecipazione del 49% nella nuova società.di fine anno fiscale 2022, UFC e WWE hanno raggiunto une un tasso di crescita del fatturato annuo del 10% dal 2019."Questa è una raracostruito per dove è diretto il settore", ha affermato Ariel Emanuel, CEO di Endeavor. "Per decenni, Vince e il suo team hanno dimostrato un incredibile track record di innovazione e creazione di valore per gli azionisti, e siamo fiduciosi che Endeavor possa offrire un valore aggiunto significativo per gli azionisti riunendo UFC e WWE"."Dato l'incredibile lavoro che Ari ed Endeavor hanno svolto per far crescere il marchio UFC - quasi raddoppiando le sue entrate negli ultimi sette anni - e l'immenso successo che abbiamo già avuto collaborando con il loro team in una serie di iniziative, credo che questo è", ha affermato Vincent McMahon, presidente esecutivo della WWE.La transazione valuta UFC a un valore aziendale die WWE a un valore aziendale di. Secondo i termini della transazione, gli attuali azionisti della WWE trasferiranno tutto il patrimonio esistente nella(NewCo, fino a quando non verrà nominata in un secondo momento), che intende quotarsi al New York Stock Exchange con il ticker "TKO".