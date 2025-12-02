Nuovo appuntamento con "TIM New Music Night": protagonista Sfera Ebbasta

(Teleborsa) - TIM
porta un nuovo grande nome della musica italiana sul palco
del ‘TIM New Music Night’,
nuovo format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati del panorama italiano: protagonista Sfera Ebbasta,
con uno show esclusivo il 12 dicembre a Milano
per ripercorrere e festeggiare con i suoi fan 10 anni di musica e record a ritmo di ‘$€LEBRATION’. L’evento
si preannuncia come una vera celebrazione, resa ancora più speciale dall’uscita - il 5 dicembre in digitale e il 12 dicembre in quattro differenti formati fisici - di ‘XDVR ANNIVERSAR10’, c
he include due brani inediti del 2015 prodotti da Charlie Charles, in attesa delle due date-evento allo Stadio San Siro di Milano l’8 (già sold out) e 9 luglio 2026.
Inoltre, grazie al concorso ‘TIM New Music Night’ i clienti TIM avranno la possibilità di vincere l’accesso al party esclusivo del 12 dicembre,
solitamente riservato agli addetti ai lavori, e partecipare a un’esperienza musicale irripetibile. Ogni giorno fino all’8 dicembre, si potrà partecipare sull’app My TIM all’estrazione degli inviti.
‘TIM New Music Night’ conferma la vicinanza di TIM al mondo della musica e la volontà di promuovere nuove forme di intrattenimento che uniscono la dimensione digitale a quella dal vivo, nell’ambito della campagna ‘La forza delle connessioni’.