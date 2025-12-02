Milano 13:46
43.442 +0,42%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 13:47
9.724 +0,22%
Francoforte 13:46
23.706 +0,50%

Nuovo appuntamento con "TIM New Music Night": protagonista Sfera Ebbasta

per celebrare 10 anni di successi

Economia, Telecomunicazioni
Nuovo appuntamento con "TIM New Music Night": protagonista Sfera Ebbasta
(Teleborsa) - TIM porta un nuovo grande nome della musica italiana sul palco del ‘TIM New Music Night’, nuovo format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati del panorama italiano: protagonista Sfera Ebbasta, con uno show esclusivo il 12 dicembre a Milano per ripercorrere e festeggiare con i suoi fan 10 anni di musica e record a ritmo di ‘$€LEBRATION’.

L’evento si preannuncia come una vera celebrazione, resa ancora più speciale dall’uscita - il 5 dicembre in digitale e il 12 dicembre in quattro differenti formati fisici - di ‘XDVR ANNIVERSAR10’, che include due brani inediti del 2015 prodotti da Charlie Charles, in attesa delle due date-evento allo Stadio San Siro di Milano l’8 (già sold out) e 9 luglio 2026.

Inoltre, grazie al concorso ‘TIM New Music Night’ i clienti TIM avranno la possibilità di vincere l’accesso al party esclusivo del 12 dicembre, solitamente riservato agli addetti ai lavori, e partecipare a un’esperienza musicale irripetibile. Ogni giorno fino all’8 dicembre, si potrà partecipare sull’app My TIM all’estrazione degli inviti.

‘TIM New Music Night’ conferma la vicinanza di TIM al mondo della musica e la volontà di promuovere nuove forme di intrattenimento che uniscono la dimensione digitale a quella dal vivo, nell’ambito della campagna ‘La forza delle connessioni’.
Condividi
```