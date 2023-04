Banca Valsabbina acquisisce la maggioranza di Integrae SIM

(Teleborsa) -ha siglato unper, intermediario specializzato in operazioni di Equity Capital Market sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), dove si posiziona tra i principali Global Coordinator, Euronext Growth Advisor (EGA) e Specialist per numero di operazioni seguite.L'istituto bresciano nel corso del 2020 aveva perfezionato l'acquisito del 26% della società milanese, con Marco Bonetti - Direttore Generale di Banca Valsabbina - che è attualmente presidente di Integrae Sim. Ora ha siglato l'intesa perdetenuta nella SIM da Arkios Italy, raggiungendo pertanto il 78% del capitale."L'incremento dell'investimento rientra nelle nostre strategie di sviluppo ed ulteriore specializzazione nei servizi alle imprese - ha spiegato, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina - Abbiamo avviato questa progettualità qualche anno fa, credendo in un modello di servizio alle PMI integrabile e in grado di offrire soluzioni innovative alle aziende che vogliono crescere, anche a valere su forme di finanza complementari a quelle ordinarie"."La banca ha pertanto deciso di acquisire il controllo della SIM, investendo ulteriormente con l- ha aggiunto - Anche questa operazione ci permette infatti di coniugare la tradizionalità di servizio che ci caratterizza con soluzioni finanziarie innovative e sempre più complete".