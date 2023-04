Arredamenti, Osservatorio Compass: Millennials e Gen Z sempre più attratti dal noleggio a lungo termine

(Teleborsa) - Dall’era del possesso a quella dell’utilizzo con un impatto positivo sul pianeta e sul portafoglio. Anche in fatto di casa,sembrano aver sviluppato unadiversa rispetto alle generazioni precedenti. Sono loro i più interessati al noleggio a lungo termine per glifenomeno in affermazione anche in Italia. I motivi? Ilsicuramente, ma anche il voler far fronte a situazioni abitative temporanee evitando sprechi in termini economici e ambientali. Una soluzione che piace e si aggiunge aluna leva che sostiene il comparto dell’arredo: nel 2022 ierogati hanno toccato quota, +16,3% rispetto al 2021.Cresce inoltre l’interesse verso le formule più innovative di dilazione dei pagamenti: è il caso del, che permette di pagare un bene in quote mensili senza interessi né costi aggiuntivi. Queste sono alcune delle evidenze emerse dall’dedicato alla casa e all’arredamento, pubblicato in occasione delNel corso della manifestazionela società di Compass Banca specializzata nel, sarà di nuovo a fianco di Egoitaliano, azienda di Matera produttrice di divani e poltrone, con la quale lo scorso anno era stata siglata una proficua collaborazione. Grazie ad essa, ipossono infatti noleggiare un divano per 40 mesi a fronte di un canone mensile di noleggio con la facoltà, al termine del periodo, di riscattare il prodotto o di scegliere un nuovo modello.Il noleggio a lungo termine per gli arredi è conosciuto da circa 1 italiano su 5 (23%), ma sono i Millennials (40%) e chi vive ino comunque in un’(31%), ad aver familiarizzato maggiormente con il servizio. Ma quando potrebbe essere interessante adottare questa formula per l’arredo? Secondo gli italiani, soprattutto in caso died(29%) o di affitto (26%), specialmente per la Gen Z. Per 1 neo-genitore su 4 è inoltre utile per arredare la cameretta dei bambini. E i vantaggi percepiti? Sono tanti.Tra questi spiccano la possibilità di risparmiare se non si vuole investire in una soluzione abitativa transitoria, dii complementi d’arredo (17%, con picchi del 28% tra i neo-genitori) e di un generalerispetto all’acquisto (14%). Da non sottovalutare ilper il 18% dei giovani della Gen Z, il noleggio a lungo termine è preferibile per l’impatto positivo in termini ambientali e di economia circolare: i beni, una volta terminato il noleggio vengono, infatti, rigenerati o destinati al mercato di seconda mano. I meno convinti sono, invece, gli over 75, quelli dellaancora legati al concetto di proprietà del bene.“Il noleggio a lungo termine è sempre più diffuso e richiesto dai giovani, i più attenti ai temi della sostenibilità e della sharing economy – afferma, Direttore Generale di Compass Rent. Negli ultimi anni questa tendenza si sta allargando anche al settore degli arredamenti e della tecnologia per la casa. La nuova offerta di Compass Rent punta a offrire soluzioni semplici e vantaggiose in grado di rispondere alle esigenze e ai desideri dei consumatori a fronte di un canone di noleggio mensile. Una formula che si sta rivelando efficace anche per i produttori, che possono innovare i loro modelli di business rispondendo alle esigenze di queste nuove fasce di clientela.”