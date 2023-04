Merck, investimento da 300 milioni in impianto gas negli USA

Merck

(Teleborsa) -, azienda tedesca scientifica e tecnologica leader nei settori Healthcare, Life Science ed Electronics, ha siglato unper sostenere i piani di espansione del suo sito di produzione di semiconduttori a Hometown. Questa espansione fa parte del programma di crescita Level Up di Merck, annunciato alla fine del 2021, che mira a investire oltre 3 miliardi di euro in progetti di innovazione ed espansione della capacità entro il 2025.L'investimento di circanel sito di Hometown svilupperà ulteriormente il"Nonostante le cautele a breve termine dovute alla natura ciclica del settore, la", ha affermato Kai Beckmann, membro del comitato esecutivo di Merck e CEO della divisione Electronics."Avere una capacità di produzione nazionale per i componenti elettronici critici è diventata una priorità assoluta per molte economie", ha aggiunto, sottolineando che "i nostri piani di espansionee aumenteranno la nostra impronta globale complessiva".