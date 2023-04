Dl PNRR, via libera del Senato: le principali misure incluse nel provvedimento

(Teleborsa) - Via libera delal decreto legge sull'attuazione del. Ia favore sono stati 83 da parte do tutti i gruppi della maggioranza, quelli contrari espressi da PD, M5S e Avs sono stati 57, mentre le 6 astensioni sono arrivate dai senatori del Terzo Polo. Ildeve essere ora convertito entro il 25 aprile dallaLeapprovate al Senato si inseriscono nel testo base del decreto che semplifica le procedure per la messa a terra dei progetti e modifica la governance del PNRR, prevedendo l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio, nel Dipartimento guidato dal Ministrodella struttura di missione del Piano, che ha il compito di coordinare le attività di realizzazione dei progetti e diventa il punto di contatto nazionale per l'del Piano e i rapporti con le istituzioni di Bruxelles.Tra leintrodotte dal decreto ci sono misure per ridurre i tempi didelleun contributo di 40 milioni di euro ai gestori distabilizzazione del personale che opera su progetti europei, possibilità di affidare a pensionati incarichi di vertice negli enti delle pubbliche amministrazioni, un piano per il posizionamento di defibrillatori in vista del Giubileo del 2025, proroga al 31 dicembre 2023 per l'attuazione dellasull'ordinamento giudiziario.Con lo stesso decreto viene soppressa l'e le sue competenza transitano anch'esse al Dipartimento guidato da Fitto, dove viene costituito uno speciale nucleo. L'è quello di mettere a sistema ed efficientare l'utilizzo delle risorse del PNRR con quelle delle politiche diIl contributo diè riconosciuto aidia fronte di adeguamenti tecnologici per il miglioramento della qualità dei servizi. Per raggiungere i target previsti dalla missione 1 del PNRR (digitalizzazione, innovazione, competitività), in sede di rinnovo deglida parte di AgID, i gestori di Spid, oltre ai servizi già erogati, garantiscono la verifica dei dati mediante l'accesso all'e provvedono agli adeguatementi tecnologici per assicurare l'innalzamento dei livelli di servizio, della loro sicurezza e interoperabilità.Nel provvedimento è previsto inoltre che le amministrazioni centrali dello Stato adottano misure, anche organizzative, finalizzate all'dei processi di spesa, dandone conto alla. Si introducono inoltre incentivi economici ai dirigenti pubblici responsabili dei pagamenti delleche raggiungono gli obiettivi di riduzione dei tempi.Si amplia inoltre la possibilità di affidaredi enti pubblici a personale inIl testo del decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri prevede già la possibilità di affidare incarichi di vertice in enti delle amministrazioni centrali a pensionati, previo parere delle Commissioni parlamentari. Il Senato, approvando un emendamento, ha esteso questa possibilità agli incarichi per i quali è prevista l'informativa alle(quindi non il parere). Tra questi enti figura l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza.