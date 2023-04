Generali completa con successo l'emissione del quarto green bond

Generali

(Teleborsa) -ha collocato, nella giornata odierna, uncon scadenza, emesso in formatoai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali.I nuovi bond sono emessiper cassa, annunciata da Generali oggi, 13 aprile 2023, delper un importo nominale aggregato non superiore a. L’offerta per il riacquisto terminerà alle ore 17.00 (CET) del 19 aprile 2023.In fase di collocamento dei, sono stati raccolti, da una base altamente diversificata di, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.I nuovi bond, scadenza 20 aprile 2033, cedola 5,399% pagabile annualmente in via posticipata, sono stati emessi alla pari per un valore di 500 milioni. Data regolamento 20 aprile 2023. I titoli sono coperti dai seguenti rating: Baa2 / BBB (Moody’s / Fitch).BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Société Générale agiscono come Joint Lead Managers e Bookrunners.Il Group CFOha commentato "l’emissione del nostro quarto green bond è un ulteriore passo importante nel percorso di sostenibilità del Gruppo. L’ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma del solido rapporto di Generali con la platea dei suoi investitori. L’operazione estende inoltre la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie”