Gruppo Generali, Genertellife incorporata da Alleanza

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) - I Consigli di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni e Genertellife, al fine di rispondere al meglio al mutato contesto macroeconomico, nell’ambito del complessivo progetto di, hanno approvato laL’operazione è stata altresìdai Consigli di Amministrazione della controllante direttae della capogruppoL’operazione si prevede conseguirà, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di vigilanza e all’espletamento dei connessi adempimenti di legge.La riorganizzazione si ponein termini disocietaria e adozione di unvolto a migliorare i servizi offerti al cliente,la specializzazione dei diversi canali distributivi, creandoall’interno della Country Italia.In particolare, per effetto della fusioneinerente le polizze intermediate daa cui Alleanza Assicurazioni continuerà a garantire i servizi. Per effetto dell’operazione Alleanza Assicurazioni subentrerà nei contratti in essere con i clienti di Genertellife.