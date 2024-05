Generali in rosso nonostante risulltati positivi trimestre

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo, con una flessione del 2,64%, a dispertto dei positivi risultati trimestrali annunciati stamattina. Il Leone di Trieste ha chiuso il periodo con un utile netto normalizzato in crescita a 1,1 miliardi ed un utile operativo di 1,9 miliardi. Il management ha confermato anche i target per il 2024 e la politica dei dividendi per il triennio 2022-2024.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 23,57 Euro. Primo supporto visto a 22,93. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,64.