Unidata approva progetto di uplisting e allarga CdA

Unidata

(Teleborsa) - L'di, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, ha(0,10 euro per azione, escluse le azioni proprie). Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 10 maggio 2023, previo stacco della cedola l'8 maggio 2023. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 9 maggio 2023.Inoltre, è stato, deliberando di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della società tramite la presentazione a Borsa Italiana e a Consob delle relative domande.Sulla base dell'unica proposta di integrazione presentata dall'azionista di maggioranza Uninvest (55,04% del capitale), i soci hanno nominato, a maggioranza,: Michela Colli, quale amministratore non esecutivo, e Stefania Argentieri Piuma, quale amministratore indipendente.Il nuovo CdA risulta così. Alla data di nomina, Colli detiene una partecipazione indiretta nella società pari al 6,17% del capitale (tramite la società Upperhand), mentre Argentieri Piuma non detiene alcuna partecipazione.