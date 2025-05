Execus, CdA approva AuCap per acquisire il 51% di Vanilla Marketing

Execus

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, ha, società operante nel settore del marketing digitale, da Carlotta Carucci e Azzurra Fischetti. Il CdA ha deliberato di aumentare il capitale sociale della società a pagamento per dar seguito all'operazione straordinaria.L'accordo per l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Vanilla prevede un, da corrispondersi per 52.300,50 euro (pari al 35,00% del corrispettivo) mediante assegnazione ai soci di VM di totali 34.867 azioni ordinarie di nuova emissione e per 97.129,50 euro con pagamento in denaro.Il corrispettivo base potrà essere soggetto adattraverso l'applicazione della seguente formula: 5x EBITDA 31.12.2025 - PFN 31.12.2025, da regolare per la quota di metà in denaro e per la restante quota di metà con sottoscrizione di ulteriori massime 93.133 nuove azioni che saranno liberate mediante compensazione di parte del futuro credito rispettivamente vantato dai soci di Vanilla Marketing nei confronti della società maturato per effetto del verificarsi delle condizioni dedotte nella previsione dell'aggiustamento prezzo; ulteriori azioni che sono derivanti dalla seconda tranche dell'aumento di capitale a pagamento, riservato, scindibile, dell'ammontare complessivo massimo di 148.699,50, euro, comprensivo di sovrapprezzo.