INBRE, Giovanni Parolini nuovo vicepresidente al posto di Riccardo Parolini

Iniziative Bresciane - INBRE

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha deliberato diin sostituzione di Riccardo Parolini, Vice-Presidente e Consigliere Delegato di INBRE, dimessosi in data 14 maggio 2025, attribuendo a Parolini gli stessi poteri di Riccardo Parolini.Il board ha anche approvato la delibera quadro relativa ade, in particolare, avente ad oggetto il supporto finanziario per l'esecuzione del cosiddetto "Progetto Fiume Arno", realizzato per il tramite della società Iniziative Toscane, società di progetto controllata da INBRE.