Sciuker, le verifiche contabili vanno a rilento ma i costi appaiono minori del previsto

Sciuker Frames

(Teleborsa) - Ildi, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha deliberato didi Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.La decisione si è resa opportuna alla luce del. In tale contesto, in merito alle verifiche contabili già effettuate è emerso che l'ammontare stimato dei costi non registrati risulterebbe pari a circa 12 milioni di euro (al netto dei crediti fiscali da iscrivere a bilancio pari a circa 5 milioni), ridotto rispetto al range tra 23 e 27 milioni di euro indicato nel comunicato stampa del 30 marzo, con un impatto che, allo stato attuale, si ritiene limitato, in massima parte, al solo esercizio 2024.Tenuto conto del ritardo nella finalizzazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, lee, considerate le scadenze relative alle obbligazioni in essere nei confronti degli istituti di credito, la società ha avviato un'analisi volta all'individuazione delle iniziative più idonee a far fronte consentire l'elaborazione di una soluzione per far fronte all'attuale situazione finanziaria.Il CdA ha deliberato dial più tardi entro la data del2025.