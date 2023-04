Lottomatica, Moody's pone rating in revisione per upgrade dopo annuncio IPO

(Teleborsa) -hai rating di, tra cui il corporate family rating B1 (CFR), il rating di probabilità di insolvenza B1-PD (PDR ) e il rating B1 sulle obbligazioni senior garantite da 340 milioni di euro, sulle obbligazioni garantite senior a tasso variabile da 300 milioni di euro, sulle obbligazioni garantite senior da 575 milioni di euro, tutte con scadenza 2025, e sulle obbligazioni garantite senior da 350 milioni di euro con scadenza 2027.Contemporaneamente, Moody's ha posto in revisione per un upgrade il rating B3 rating dello strumento sulle obbligazioni PIK Toggle garantite senior 400 milioni di euro con scadenza 2026 emesse da Gamma Bondco. Allo stesso tempo, Moody's ha cambiato l'per entrambe le entità a ratingL'azione di rating è guidata dall' annuncio da parte di Lottomatica della sua. Il gruppo sta pianificando un'offerta pubblica iniziale (IPO) sul mercato azionario italiano, e utilizzerà la maggior parte dei proventi per rimborsare le obbligazioni PIK Toggle garantite senior e rimborsare parzialmente le note senior garantite del 2025.La revisione di Moody's per l'upgrade si concentrerà sui risultati e sull'impatto finale dell'IPO sulla struttura del capitale della società. La conclusione della revisione per l'aggiornamento si baserà sulla conclusione positiva dell'IPO e si tradurrà