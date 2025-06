(Teleborsa) -ha fissato il prezzo dell' IPO nella forchetta 24-26 dollari per azione. La start-up di San Francisco punta a una valutazione di 11,2 miliardi con il suo sbarco a Wall Street.Chime Financial porterà sul mercato 25,9 milioni di titoli, cui andranno ad aggiungersi i 6,1 milioni venduti da alcuni azionisti come il venture capital Cathay Innovation.I titoli scambieranno al Nasdaq con ticker CHYM.