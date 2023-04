Merck acquista Prometheus per 10,8 miliardi di dollari

Merck & Co.

Prometheus Biosciences

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha stipulato unper 200 dollari per azione in contanti, per un valore totale di circaPrometheus è un'che apre la strada a un approccio di medicina di precisione per la scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti diagnostici terapeutici e di accompagnamento per il trattamento delleLa transazione dovrebbedel 2023."L'accordo con Prometheus accelererà la nostra crescente presenza nell'immunologia, dove permangono sostanziali esigenze di pazienti insoddisfatte - ha affermato il CEO Robert Davis - Questa transazioneed è un elemento importante per rafforzare il motore dell'innovazione sostenibile che guiderà la nostra crescita nel prossimo decennio".