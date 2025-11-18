Merck annuncia il dividendo del primo trimestre 2026

Merck

Merck

Dow Jones

società chimico-farmaceutica

Merck

(Teleborsa) -, conosciuta come MSD al di fuori di Stati Uniti e Canada, ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,85 dollari, per azione ordinaria, relativo al primo trimestre del 2026.Il pagamento sarà effettuato l’8 gennaio 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 15 dicembre 2025.Intanto, sulla piazza di Wall Street, le azionistanno mostrando un apprezzabile rialzo del 3,15% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 98,01 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 92,83. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 103,2.