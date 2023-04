Calo demografico: si stimano 8,8 milioni di italiani in meno al 2010

(Teleborsa) -: entro il 2100 ladi individui, registrando ilin termini assoluti, davanti ai polacchi, che perderanno 8,1 milioni di persone entro fine secolo. E' quanto emerge dalle statistiche Eurostat sulla popolazione, secondo cui ladai 59 milioni del 2022al netto del saldo negativo fra nascite (29,9 milioni) e morti (57,5 milioni) e del saldo positivo fra emigranti ed immigrati (18,7 milioni).In termini percentuali, lala colloca in una, mentre la riduzione maggiore in UE si registrerà in Lituania (-36,7%) e Lettonia (-37,8%).in Italia sarà anchee la colloca subito dopo i maltesi (53,3 anni).A dispetto dell'arrivo degli immigrati nel Vecchio Continente, lapassando dai 446,7 milioni del 2022 ai 419,5 milioni nel 2100.Proseguirà anche il processo di invecchiamento, tanto che glisulla popolazione complessiva rispetto al 6,1% attuale, arrivando a 64 milioni dai 27,1 milioni di oggi.o di due punti dal 15%, mentre ladal 59%. Questo trend - ricorda Eurostat - avrà conseguenze negative sul piano previdenziale e sanitario.Anche le, formulate ai fini della riforma dei servizi per gli anziani, disegnano un quadro allarmante, ipotizzando una platea die stimando che, fra soli sette anni al 2030, ve ne saranno 4,4 milioni rispetto ai meno di 4 milioni attuali. Stime che tengono ferma la percentuale di non autosufficienza, che in base all'ultimo Osservatorio Long term care del Cergas Sda Bocconi si attesta al 28,4%.Da questi numeririforma dell'attuale governo, anche quella fiscale e pensionistica, e guiderà l'azione di questo governo nei prossimi anni, assieme agli incentivi alla natalità ed alle famiglie.