Rekeep, utile netto 1° trimeestre in calo a 2 milioni euro

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, ha chiuso il primo trimestre con un, in calo rispetto ai 5,8 milioni di euro al 31 marzo 2023.si sono attestati a 306,1 milioni di euro, rispetto ai 313,4 milioni di euro del 2023, mentreè risultato pari a 30,8 milioni di euro e si confronta con i 43,5 milioni di euro dell'anno prima. IN calo anchea 19 milioni di euro dai 22,9 milioni precedenti.pari a 476,5 milioni di euro (rispetto ai 461 milioni di euro al 31 dicembre 2023).Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni ammonta a 3 miliardi di euro in aumento rispetto ai 2,9 miliardi di euro al 31 marzo 2023.