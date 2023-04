Maire Tecnimont, assemblea approva bilancio e cedola. Bernini confermato AD

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti diriunitasi in data odierna, sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato, ha approvatoil Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 della Società che si chiude con un utile netto dell’esercizio di euro 38.940.115,46.Approvata la proposta di distribuzione di unper complessivi euro 40.737.860,74 a valere per l’importo di euro 1.797.745,28 sulla “Riserva utili portati a nuovo” e per l’importo di euro 38.940.115,46 sull’utile di esercizio 2022.Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti di Maire hanella carica di Consigliere di Amministrazione non indipendente della Società. Alessandro Bernini resterà in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.La medesima Assemblea ha altresì confermato il compenso da riconoscere a Alessandro Bernini per la carica di Amministratore pari ad euro 45.000,00 annui lordi, così come già determinato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’8 aprile 2022 con riferimento a ciascun Amministratore.L’Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino a un ammontare massimo di n. 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 3,04% delle azioni attualmente in circolazione.