Tod's, assemblea approva bilancio 2022

Tod’s

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di, società a capo dell’omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay, ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.L’Assemblea ha, quindi, deliberato all’unanimità di destinare l’utile dell’esercizio, pari ad euro 58.490.604,56: euro 58.259.953,61 alla Riserva straordinaria; euro 230.650,95 alla specifica Riserva per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio.L’Assemblea ha inoltre: autorizzato il Consiglio di Amministrazione, per una durata di 18 mesi dalla data dell’odierna Assemblea, a procedere all’acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l’importo massimo del 20% del capitale sociale.