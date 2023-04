Processo plusvalenze, accolto ricorso: restituiti i 15 punti alla Juventus

(Teleborsa) -da parte del, riunitosi per decidere sulper la penalizzazione connessa al. L'organismo di riferimento della giustizia sportiva ha infatti hail ricorso presentato dal club bianconero e, ricollocando la squadra al terzo posto in classifica.Glisono però stati, "in ordine alla determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus".Oltre a quello del club è stato, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed altri che - si sottolinea - "saranno determinanti per la rideterminazione della sanzione", mentre è statodella squadra, il Presidenteed i dirigenti sportiviLa nuova classifica di serie A, dopo il dispositivo del Collegio di Garanzia del CONI, vede in testa il Napoli con 75 punti, seguito dalla Lazio con 61 punti, e dalla Juventus, che torna terza con 59 punti, davanti alla Roma che conta 56 punti.