algoWatt, Borsa: azioni sospese dopo delibera CdA su liquidazione giudiziale

algoWatt

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni, GreenTech Solutions Company quotata su Euronext Milan, sono. Le azioni era già state sospese in attesa di comunicato, che nel frattempo è arrivato, e ora sono sospese fino a nuova comunicazione.Poco fa la società ha comunicato che il CdA ha deliberato di depositare di un ricorso per l'apertura delladella società, dando mandato al Presidente di sottoscrivere e presentare presso il Tribunale di Milano tale ricorso.La decisione è stata assunta perché non si è sostanziata in una offerta vincolante la proposta di investimento da parte di un soggetto terzo industriale, che aveva manifestato interesse all'operazione. algoWatt